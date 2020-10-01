01 Ekim 2020 Perşembe 14:12 | Son Güncelleme:
ŞOK 29 Temmuz 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!
ŞOK market 29 Temmuz aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta; Raks Mona Saç Kurutma Makinesi 39,95 TL'den, Dış Kaplamalı Oto Termos 99,90 TL'den, Oto Termos 79,90 TL'den ve Desenli Termos 22,50 TL'den satışa sunulacak.
Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri bir arada müşterilerine sunan ŞOK markette evinizin her ihtiyacını karşılayacak ürünler bulabilirsiniz.
ŞOK MARKET AKTÜEL KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ