ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! İşte ŞOK aktüel ürünler listesi

ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğu ŞOK müşterileri tarafından merak ediliyor. ŞOK marketler zincirinin 29 Ocak-5 Şubat 2020 tarihli kataloğu yayınlandı. Yayınlanan katalogda mutfak eşyalarından, teknojik ürünlere birçok güzle ürün mevcut. ŞOK 29 Ocak aktüel ürünler kataloğunda Silindir Spor Çantası 34,95 TL'den, Sinbo Katı Meyve Sıkacağı 159 TL'den, 2 yıl garantili Akıllı Saat 139 TL'den satışa sunuluyor. İşte kataloğun tamamı..