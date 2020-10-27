ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler yayında: ŞOK'a yarın neler gelecek?

ŞOK haftanın fırsatları yayınlandı. ŞOK aktüel ürünler, 28 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Birbirinden çeşitli ürünler yarından itibaren raflarda yerini alacak. ŞOK markette yarın, Bingo çamaşır deterjanı 15,00 TL, Gliss şampuan ve saç kremi 24,90 TL, aile boyu çaydanlık 99,90 TL'den satılacak. ŞOK'a yarın neler gelecek?