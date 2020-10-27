27 Ekim 2020 Salı 12:52 | Son Güncelleme:
ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler yayında: ŞOK'a yarın neler gelecek?
ŞOK 28 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta çeşit çeşit ürünlerin geldiği ŞOK Market uygun fiyatları ile her müşteriye hitap ediyor. ŞOK'ta yarın USB bellik 29, 95 TL'den, sos tava çeşitleri 19,95 TL'den, Paşabahçe 6'lı çay bardağı 14,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK haftanın fırsatları yayınlandı. ŞOK aktüel ürünler, 28 Ekim ve 3 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. Birbirinden çeşitli ürünler yarından itibaren raflarda yerini alacak. ŞOK markette yarın, Bingo çamaşır deterjanı 15,00 TL, Gliss şampuan ve saç kremi 24,90 TL, aile boyu çaydanlık 99,90 TL'den satılacak. ŞOK'a yarın neler gelecek?