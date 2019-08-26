ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğu yayınlandı mı? İşte 2019 ŞOK okul malzemeleri..

ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğu yayınlandı mı? sorusu vatandaşlar tarafındna merak ediliyor. Daha önceden yayınlanan kataloğa bakarak ihtiyacı olan ürünün gelip gelmeyeceğini öğrenen müşteriler, sınırlı sayıda gelen ürünleri almak için erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta ŞOK'ta okul malzemeleri haftası. ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğu nda A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Spiralli A4 defter 6,99 TL, 120 yaprak A4 defter 7,99 TL'den, 60 yaprak A4 defter 2,99 TL, Karton kapak resim defteri 3,50 TL'den, anaokulu çantası çeşitleri 14,95 TL'den, beslenme çantalı okul çantası 24,90 TL'den, renkli kalem kutusu 3,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğundaki okul malzemelerinin tamamı..