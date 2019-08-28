ŞOK okul malzemeleri bugün geliyor! ŞOK 28 Ağustos 2019 okul malzemeleri haberimizde..

ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğu yayınlandı. Okulların açılmasına az bir süre kala hem veliler hem de öğrenciler okul malzemelerinin ne zaman geleceğini merak ediyordu. Uygun fiyatlı güzel ürünlerden yararlanmak isteyenler ŞOK 28 Ağustos 2019 kataloğunu inceleyebilir. ŞOK okul malzemeleri kataloğunda A4 defter 5,50 TL'den, 72 yaprak A4 defter 4,75 TL'den, 80 yaprak A4 defter 3,99 TL'den, 80 yaprak kareli çizgili A4 defter 3,50 TL'den, Tel dikişli A5 defter 2,50 TL'den, Spiralli A4 defter 6,99 TL, 120 yaprak A4 defter 7,99 TL'den, 60 yaprak A4 defter 2,99 TL, Karton kapak resim defteri 3,50 TL'den, anaokulu çantası çeşitleri 14,95 TL'den, beslenme çantalı okul çantası 24,90 TL'den, renkli kalem kutusu 3,99 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 28 Ağustos 2019 okul malzemeleri kataloğunun tamamı..