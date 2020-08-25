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  3. ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete yarın neler gelecek?
25 Ağustos 2020 Salı 21:14 | Son Güncelleme:

ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete yarın neler gelecek?

ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete yarın neler gelecek"

ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Birbirinden avantajlı fiyatlarla birçok ürünün satışa sunulduğu ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK marketin aktüel ürünler kataloğuna gelin hep birlikte göz atalım..

ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden avantajlı fiyatların sunulduğu ŞOK markette kişisel bakımdan, gıdaya ve mutfak temizliğine kadar birçok ürün bulunuyor. ŞOK'ta yarın; Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası 1+1 15,37 TL'den, Colgate Çocuk Diş Macunu 5,48 TL'den ve Duru Duş Jeli Değerli Yağlar 12,95 TL'den satışa sunulacak. 

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