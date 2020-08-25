ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK markete yarın neler gelecek?

ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. ŞOK 26 Ağustos 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Birbirinden avantajlı fiyatların sunulduğu ŞOK markette kişisel bakımdan, gıdaya ve mutfak temizliğine kadar birçok ürün bulunuyor. ŞOK'ta yarın; Colgate Total Beyazlık Diş Fırçası 1+1 15,37 TL'den, Colgate Çocuk Diş Macunu 5,48 TL'den ve Duru Duş Jeli Değerli Yağlar 12,95 TL'den satışa sunulacak.

