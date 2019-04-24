24 Nisan ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte ŞOK market aktüel ürünler kataloğu

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yeni haftada da yoğun ilgi görüyor. ŞOK 24 Nisan aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. Market her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni ürünleri raflarına ekliyor. Sınırlı sayıda gelen ürünleri almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 24 Nisan broşürünün “Bereket dolu bir Ramazan şok ucuz” bölümünde Superfresh pizza slim 14.90 TL’den, Kayseri mantısı 6.45 TL’den satışa çıkarılıyor. Katalog içerisinde çelik ürün çeşitleri 24.90 TL, renkli çelik çırpıcı 7.99 TL, çok amaçlı mikser kabı 9.99 TL, bayan örgü terlik 7.99 TL, kadın-erkek bambu çorap 2.99 TL, Kumsal marka granit kek kalıbı çeşitleri 14.95 TL, Paşabahçe ölçü kabı 12.95 TL, kurabiye kalıbı çeşitleri 7.99 TL fiyatı ile yer alıyor.