ŞOK 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 ŞOK market aktüel ürünleri
ŞOK market 23 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK’ta bu hafta neler var? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri market raflarına yeni ürünler ekleniyor. Vatandaşlar broşürlere bakarak ihtiyaç duydukları ürünler tükenmeden marketten alabiliyorlar. 23 Ekim broşüründe farklı ısıtıcı çeşitleri yer alıyor. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.
23 Ekim ŞOK market aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. ŞOK markette bu hafta neler var? 19 Ekim’de elektrikli ızgara 79,90 TL, pamuk battaniye 39,90 TL, bluetooth hoparlör 34,90 TL, kadın-erkek kışlık terlik 7,99 TL, kadın uyku çorabı 5,99 TL, altını ıslatan aksesuarlı et bebek 39,90 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. 23 Ekim broşüründe dikey karbon ısıtıcı 159 TL, duvar tiği infrared ısıtıcı 99 TL, fanlı ısıtıcı 54,90 TL fiyatı ile satışa çıkarılıyor.