ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu! ŞOK'a yarın neler geliyor?

ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK aktüel bu hafta iki sayfalık bir aktüel ürün listesi yayınladı. Çarşamba günü ŞOK markete gidecek olanlar birçok indirimli ürünle karşılacak. 22 Ocak ŞOK kataloğunda Gezer Kadın Desenli Terlik 9,99 TL'den, Çift Kişilik Çarşaf 21,95 TL'den, 3 Ayaklı Lambader 59,90 TL'den, Tat Organik Kırmızı Mercimek 7,50 TL'den, Tat Organik Bulgur 4,25 TL'den satılıyor. İşte ŞOK 22 Ocak aktüel ürünler kataloğu..