ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 ŞOK market aktüel
ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler her hafta market raflarına ekleniyor. Markete yeni ürünler çarşamba ve cumartesi günleri geliyor. 18 Ağustos ürünleri arasında katlanır kamp masası 89,90 TL, desenli kapaklı kavanoz 2,25 TL, desenli kavanoz kapağı 0,39 TL, yastık alezi 9,99 TL, bebek body 6,99 TL fiyatı ile yer alıyor.
ŞOK market aktüel ürünler listesi yoğun ilgi görüyor. ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 18 Ağustos’ta katlanır kamp masası 89,90 TL, desenli kapaklı kavanoz 2,25 TL, desenli kavanoz kapağı 0,39 TL, yastık alezi 9,99 TL, bebek body 6,99 TL fiyatı ile satışa sunuldu. Bu hafta markete birbirinden güzel oyuncaklar geldi. Broşür içerisinde deniz kızı bebek 32,90 TL, neşeli evim 15,95 TL, meyve sandığı 11,95 TL fiyatı ile yer alıyor.