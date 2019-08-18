ŞOK 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte 2019 ŞOK market aktüel

ŞOK market aktüel ürünler listesi yoğun ilgi görüyor. ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında mı? Her hafta çarşamba ve cumartesi günleri yeni ürünler market raflarına ekleniyor. 18 Ağustos’ta katlanır kamp masası 89,90 TL, desenli kapaklı kavanoz 2,25 TL, desenli kavanoz kapağı 0,39 TL, yastık alezi 9,99 TL, bebek body 6,99 TL fiyatı ile satışa sunuldu. Bu hafta markete birbirinden güzel oyuncaklar geldi. Broşür içerisinde deniz kızı bebek 32,90 TL, neşeli evim 15,95 TL, meyve sandığı 11,95 TL fiyatı ile yer alıyor.