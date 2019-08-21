21 Ağustos 2019 ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu ŞOK müşterileri tarafından araştırılıyor. ŞOK market kataloğunda bu hafta çocuk oyuncaklarından, ev tekstiline, kişisel bakım ürünlerinden mutfak araç gereçlerine kadar birçok ürün mevcut. ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda 12 lt içme suyu mineral filtre özelliği ile Aqua Su Artıma Cihazı 450 TL'den, Değişik renk ve 36-44 numara aralığında Yeni Nesil Kadın-Erkek Ayakkabı 39,90 TL'den, Tek Kişilik Pike 19,95 TL'den, Çift Kişilik Pike 24,95 TL'den, Çocuk File Deniz Ayakkabısı sadece 12,95 TL'den,Head & Shoulders Şampuan Çeşitleri 450 ml 16,90 TL'den satışa sunuluyor. ŞOK 21 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu haberimizde..