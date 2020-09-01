01 Eylül 2020 Salı 16:25 | Son Güncelleme:
ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete yarın neler gelecek?
ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK markete yarın neler gelecek? sorusu yanıt buldu. Birbirinden avantajlı ürünlerin satışa sunulduğu ŞOK markette indirimli ürünler çarşamba ve cumartesi günleri yenileniyor. ŞOK'ta bu hafta; Carte d'Or Classic 15,00 TL'den, Doğuş Black Label Demlik 120'li 24,95 TL'den ve SuperFresh Ton Balığı Zeytinyağlı 14,90 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba ve cumartesi günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK'ta bu hafta; Finish Hepsi Bir Arada Tablet 80’li 45,90 TL'den, Omo Çamaşır Deterjanı 7,5 kg 45,90 TL'den ve Palmolive Duş Jeli 10,95 TL'den satışa sunulacak.