ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK markete yarın neler gelecek?

ŞOK markete yarın neler gelecek? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Heyecanla beklenen ŞOK 2 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Çarşamba ve cumartesi günleri yenilenen aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK'ta bu hafta; Finish Hepsi Bir Arada Tablet 80’li 45,90 TL'den, Omo Çamaşır Deterjanı 7,5 kg 45,90 TL'den ve Palmolive Duş Jeli 10,95 TL'den satışa sunulacak.