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  3. ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu yayında mı" 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK market aktüel ürünleri araştırılan konular arasında yer alıyor. 2 Ekim 2019 ŞOK market aktüel ürünleri nedir? Markete her hafta cumartesi ve çarşamba günleri yeni ürünler geliyor. 28 Eylül’de ayakkabılık 119 TL, büyük kamp sandalyesi 99,90 TL, 1000 parça puzzle 16,95 TL, oyuncak tamir dükkanı 19,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. 2 Ekim’de markete gelecek olan ürünler arasında ise farklı büyüklükteki tencere çeşitleri yer alıyor.

ŞOK 2 Ekim aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. 2 Ekim ŞOK market aktüel ürünleri arasında neler var? 28 Eylül’de ayakkabılık 119 TL, büyük kamp sandalyesi 99,90 TL, 1000 parça puzzle 16,95 TL, oyuncak tamir dükkanı 19,95 TL fiyatı ile satışa çıkarıldı. 2 Ekim kataloğu içerisinde ise Paşabahçe ayaklı kase 21,90 TL, 2’li çerezlik 6,99 TL, mini servis tabağı 9,99 TL, baş ucu sürahisi 11,95 TL, 4’lü kulplu bardak 24,90 TL fiyatı ile bulunuyor.

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