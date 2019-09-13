ŞOK 18 Eylül 2019 kataloğu yayınlandı mı? ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 18 Eylül 2018 kataloğu yayınlandı mı? sorusu arama motorunda merak edilmeye başladı.Her Cumartesi ve Çarşamba günleri için iki ayrı katalog yayınlayan Şok market bu hafta da dopdolu. ŞOK 11-17 Eylül kataloğunda Beyaz ve Renkliler için 3 kg Alo Toz Deterjan 14 TL'den, Sleepy Hijyenik Ped Mega Paket 15,95 TL'den, Molfix Mega Fırsat Paketi Çocuk Bezi Çeşitleri 69,95 TL'den, Elseve Özel tarak Hediyeli 550 ml Şampuan Çeşitleri 17,90 TL'den satılıyor. peki ŞOK 18 Eylül 2018 kataloğu yayınlandı mı? diye merak ediyorsanız işte yanıtı..

ŞOK 18 EYLÜL 2019 KATALOĞU YAYINLANDI MI?

ŞOK 18 Eylül 2018 kataloğu henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacak. ŞOK 11-17 Eylül aktüel ürünler kataloğu ve okul ürünleri kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.