18 Aralık 2020 Cuma 12:11 | Son Güncelleme:
ŞOK 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market indirimli ürünler neler?
ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Her hafta yenilenin ürünler yoğun ilgi görüyor ve hızlıca tükeniyor. ŞOK markette bu hafta; 3'lü Cam Ankastre Set 1099,00 TL'den, sinbo Tost Makinesi 149,00 TL'den, sinbo Elektrikli Izgara 109,00 TL'den ve maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 149,00 TL'den raflardaki yerini alacak.
ŞOK market 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market indirimli ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Herhafta yenilenen aktüel ürünler müşterisine uygun fiyat avantajı sunuyor. ŞOK'ta bu hafta; braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör 399,00 TL'den, Mama Sandalyesi 54,90 TL'den ve ilk arabam 39,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?
ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 3’lü Cam Ankastre Set 1099,00 TL'den, sinbo Tost Makinesi 149,00 TL'den, sinbo Elektrikli Izgara 109,00 TL'den ve maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 149,00 TL'den, braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör 399,00 TL'den, Mama Sandalyesi 54,90 TL'den ve ilk arabam 39,95 TL'den raflardaki yerini alacak.