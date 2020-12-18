ŞOK 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market indirimli ürünler neler?

ŞOK market 18-22 Aralık 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK market indirimli ürünler neler? sorusunun yanıtı tüm müşteriler tarafından merak ediliyor. Herhafta yenilenen aktüel ürünler müşterisine uygun fiyat avantajı sunuyor. ŞOK'ta bu hafta; braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör 399,00 TL'den, Mama Sandalyesi 54,90 TL'den ve ilk arabam 39,95 TL'den satışa sunulacak.

ŞOK MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta; 3’lü Cam Ankastre Set 1099,00 TL'den, sinbo Tost Makinesi 149,00 TL'den, sinbo Elektrikli Izgara 109,00 TL'den ve maress Elektrikli Çelik Çay Makinesi 149,00 TL'den, braun Silk-Epil 5 5780 Epilatör 399,00 TL'den, Mama Sandalyesi 54,90 TL'den ve ilk arabam 39,95 TL'den raflardaki yerini alacak.