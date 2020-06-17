ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market 17-23 aktüel ürünler listesinde neler var?

ŞOK market aktüel ürünleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri tüketicilerine sunan ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; teba Elektrikli Çelik Cezve 59,90 TL'den, Camlı Kalp Sarkıt Avize 39,95 TL'den ve kidzy marka 20 Jant Çocuk Bisikleti 329,00 TL'den satışa sunulacak.