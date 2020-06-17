17 Haziran 2020 Çarşamba 16:15 | Son Güncelleme:
ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK market 17-23 aktüel ürünler listesinde neler var?
ŞOK marketin aktüel ürünleri tüm müşteriler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri tüketicilerine sunan ŞOK markette aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında. ŞOK markette bu hafta; kidzy marka 20 Jant Çocuk Bisikleti 329,00 TL'den, kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 299,00 TL'den ve Havuzlu Toplu Kaydırak 139,00 TL'den satışa sunulacak. ŞOK market aktüel ürünler kataloğunun tamamına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.
ŞOK market aktüel ürünleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünleri tüketicilerine sunan ŞOK markette bu hafta yine birbirinden güzel ürünler raflardaki yerini alacak. ŞOK 17 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; teba Elektrikli Çelik Cezve 59,90 TL'den, Camlı Kalp Sarkıt Avize 39,95 TL'den ve kidzy marka 20 Jant Çocuk Bisikleti 329,00 TL'den satışa sunulacak.