16 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta ŞOK'a neler gelecek?

ŞOK aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 16-22 Eylül tarihleri arasında birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler müşterilerin karşısına çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler elektronikten mutfak eşyalarına kadar birçok ürün bulunuyor. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, Elektrikli Çelik Çay Makinası 139,00 TL'den, Kahvaltı Takım Seti 89,90 TL'den, Elektrikli Plastik Cezve 39,95 TL'den satışa sunulacak.

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