16 Eylül 2020 Çarşamba 11:01 | Son Güncelleme:
16 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayında! Bu hafta ŞOK'a neler gelecek?
ŞOK aktüel ürünler vatandaşların sık sık takip ettiği konular arasında yer alıyor. ŞOK her hafta getirdiği uygun fiyatlı ve zengin seçenekli ürünleri ile müşterilerine sunuyor. ŞOK aktüel ürünleri her çarşamba ve cumartesi günleri yenileniyor. 16 Eylül ŞOK aktüel ürünler kataloğu bugün raflarda yerini aldı.
ŞOK aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. 16-22 Eylül tarihleri arasında birbirinden kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler müşterilerin karşısına çıkıyor. ŞOK aktüel ürünler elektronikten mutfak eşyalarına kadar birçok ürün bulunuyor. Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda, Elektrikli Çelik Çay Makinası 139,00 TL'den, Kahvaltı Takım Seti 89,90 TL'den, Elektrikli Plastik Cezve 39,95 TL'den satışa sunulacak.
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