ŞOK 15 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında mı? İşte ŞOK market aktüel ürünleri

ŞOK market aktüel ürünler kataloğu her hafta yoğun ilgi görüyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? 15 Mayıs kataloğunda çocuk bisiklet 239 TL, 20” jant bisiklet 279 TL, akülü ATV 279 TL, çift kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 39.90 TL, tek kişilik çok amaçlı yatak örtüsü 34.90 TL, bayan terlik 8.99 TL fiyatı ile yer alıyor. 11 Mayıs’ta ahşap dönen sunum tahtası 34.90 TL, ahşap kahve sunum seti 24.90 TL, Paşabahçe marka salata kasesi 8.99 TL, 6’lı çay bardağı 9.99 TL, detox şişesi 9.99 TL, Keramika line kupa 4.99 TL, line çerezlik 4.99 TL, line kase 4.99 TL’den satışa çıkarıldı. ŞOK aktüel ürünler kataloğunun detayları haberimizde yer alıyor.