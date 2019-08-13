ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu yayında! ŞOK'ta bu hafta neler var?

ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var mera ediliyor. Uygun ve kaliteli alışveriş yapmak isteyenlerin tercih ettiği ŞOK market her hafta yeni aktüel ürünler getiriyor. ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğunda özellikle yaz aylarında ihtiyaç duyulan ürünler bulunuyor.Nivea 200 ml Güneş Spreyi 42.95 TL'den, Çocuklar için özel ve %40 indirimli Nivea 200 ml Çocuk Güneş Spreyi 49.95 TL'den, Raid 300 ml Kokusuz Sineksavar 13.50 TL'den, Raid 300 ml Böceksavar 14.50 TL'den, Raid 30 gece Elektro Likit Sistem 19.90 TL'den, Çaykur 500 gr Filiz Çay 15.95 TL'den, Prima 82’li Mega Fırsat Paketi 4 numara Maxi 83.90 TL'den, Prima 62’li 5 numara Fırsat Paketi Junior 83.90 TL'den satışa sunuluyor İşte ŞOK 14 Ağustos 2019 aktüel ürünler kataloğu ..