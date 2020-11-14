ŞOK 14-17 Kasım hafta sonu fırsatları: ŞOK'ta neler var?

ŞOK aktüel ürünlerde hafta sonu fırsatları yayında. Zengin ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünler yayınlanıyor. ŞOK markette, fermuarlı polar üst 49,90 TL'den, 6'lı priz 24,95 TL'de, büyük boy fırın borcam 8,99 TL'den satılacak.