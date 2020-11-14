14 Kasım 2020 Cumartesi 18:00 | Son Güncelleme:
ŞOK 14-17 Kasım hafta sonu fırsatları: ŞOK'ta neler var?
ŞOK 14-17 Kasım hafta sonu fırsatları yayında. Birbirinden çeşitli ürünler, müşteri ile bulaşacak. ŞOK aktüel ürünler, 14-17 Kasım tarihleri arasında geçerli olacak. ŞOK aktüelde bu hafta sonu, ısıtıcı 179,00 TL'den, kızartma tavası 32,95 TL'den, kadın şal 24,95 TL'den satışa sunulacak. Detaylı ŞOK aktüel ürünler haberimizde.
ŞOK aktüel ürünlerde hafta sonu fırsatları yayında. Zengin ve uygun fiyatlı ürünleri ile ŞOK aktüel ürünler raflarda yerini aldı. Her çarşamba ve cumartesi günleri ŞOK aktüel ürünler yayınlanıyor. ŞOK markette, fermuarlı polar üst 49,90 TL'den, 6'lı priz 24,95 TL'de, büyük boy fırın borcam 8,99 TL'den satılacak.