ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesi! ŞOK 12 Haziran kataloğu yayında!



ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! ŞOK 12 Haziran kataloğu yine dopdolu. Ekonomik ve kaliteli alışverişin adresi Şok, mutfak malzemesinden elektronik eşyaya ayakkabıdan cilt bakım ürünlerine onlarca üründe indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Şok Marketler her hafta Çarşamba günleri ve haftasonu Cumartesi-Pazar günlerinde aktüel ürünler kataloğunu yayımlıyor. 12 Haziran Şok kataloğundaki bazı ürünler şu şekilde; Hometech Alfa marka 110A notebook bilgisayar 699 TL olarak,Snopy Mikrofonlu Gamer kulaklık 29,90 TL olarak,MaxFlex Comfort Erkek Ayakkabı 39,90 TL , çocuk Çalışma Masası 46x46x40 cm 29,90 TL olarak satışa sunuluyor.