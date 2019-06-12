12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53 | Son Güncelleme: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:53
ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesi! ŞOK 12 Haziran kataloğu yayında!
ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesinde neler var? ŞOK 8-11 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta da yine uygun fiyatlı çeşitli ürünler bulunuyor. Şok Market aktüel ürünler listesi 12-18 Haziran 2019 tarihileri arasında geçerli olacak. Siz de uygun fiyatlarla güzel ürünlere sahip olmak istiyorsanız ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesi haberimizi inceleyebilirsiniz..
ŞOK 12 Haziran aktüel ürünler listesi yayınlandı! ŞOK 12 Haziran kataloğu yine dopdolu. Ekonomik ve kaliteli alışverişin adresi Şok, mutfak malzemesinden elektronik eşyaya ayakkabıdan cilt bakım ürünlerine onlarca üründe indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Şok Marketler her hafta Çarşamba günleri ve haftasonu Cumartesi-Pazar günlerinde aktüel ürünler kataloğunu yayımlıyor. 12 Haziran Şok kataloğundaki bazı ürünler şu şekilde; Hometech Alfa marka 110A notebook bilgisayar 699 TL olarak,Snopy Mikrofonlu Gamer kulaklık 29,90 TL olarak,MaxFlex Comfort Erkek Ayakkabı 39,90 TL , çocuk Çalışma Masası 46x46x40 cm 29,90 TL olarak satışa sunuluyor.