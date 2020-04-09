ŞOK 11 Nisan aktüel ürünler kataloğunda neler var? ŞOK markete hafta sonu neler gelecek?

ŞOK 11 Nisan aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. ŞOK markete hafta sonu neler gelecek? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Her hafta uygun fiyat avantajı ile kaliteli ürünler sunan ŞOK markette aktüel ürünler cumartesi günü raflardaki yerini alacak. ŞOK markete bu hafta; Teba elektrikli cam su ısıtısı 69,90 TL'den, kamp sandalyesi 45,00 TL'den, 3 kişilik salıncak 269,00 TL'den ve kamp masası 69,00 TL'den satılacak. İşte ŞOK 11 Nisan aktüel ürünler listesi..