ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı

ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu internette yoğun olarak aranıyor. ŞOK market her hafta Çarşamba günü raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. Müşteriler markete gitmeden ürünleri görmek istiyor. ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunda Habitat Cam Ekmek Sepeti 12,95 TL'den, Sıcak Su Torbası sadece 8,99 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Keramika Köşem Baharatlık 15,95 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimizde..