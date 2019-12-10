ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler var? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. ŞOK marketlerde geçerli olacak 11-17 Aralık tarihli aktüel kataloğunda elektrikli ev aletlerinden temizlik ürünlerine, gıdadan kişisel ihtiyaçlara birçok ürün mevcut. 11 Aralık ŞOK kataloğunda Kumsal Döküm tava 59,90 TL'den, Boron Doğal Temizlik Sıvı Deterjanı 27,50 TL'den, Çelik Yemek Kaşığı 7,50 TL'den satılıyor. İşte ŞOK aktüel ürünleri..
ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu internette yoğun olarak aranıyor. ŞOK market her hafta Çarşamba günü raflarını yeni ürünlerle dolduruyor. Müşteriler markete gitmeden ürünleri görmek istiyor. ŞOK 11 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğunda Habitat Cam Ekmek Sepeti 12,95 TL'den, Sıcak Su Torbası sadece 8,99 TL'den, Sinbo Elektrikli Izgara 79,90 TL'den, Keramika Köşem Baharatlık 15,95 TL'den satışa sunuluyor. Kataloğun tamamı haberimizde..