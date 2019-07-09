ŞOK 10 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK aktüel ürünleri neler?

ŞOK 10 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Mutfak ürünlerinden, küçük ev aletlerine, ev tekstilinden, giyim ürünlerine bir çok kategoride fırsat ürünleri bulunuyor. Fırsatları kaçırmak istemeyen müşteriler ŞOK 10 Temmuz 2019 aktüel ürünler kataloğunda neler olduğunu araştırıyor. ŞOK 10 Temmuz 2019 kataloğunda Paşabahçe Pipetli Bardak 450 cc 4.99 TL'ye, Paşabahçe Aqua Bardak 285 cc 1.75 TL'ye, Paşabahçe Galon Şişe 1.5 lt 5.99 TL'ye, Paşabahçe Galon Şişe 3 lt 8.99 TL'ye, Paşabahçe İnvitation Kase 425 cc 2.75 TL'ye, Paşabahçe İnvitation Kase 2150 cc 7.50 TL, Paşabahçe İnvitation Kase 26 cm 3.99 TL'ye, İp Askılı Kadın Şortlu Takım / Gecelik 14.95 TL'ye, Kadın Tokalı Terlik 36-40 Numara Aralığında 12.95 TL'ye, Erkek Plaj Terliği 40-44 Numara Aralığında 14.95 TL'ye satışa sunuluyor..