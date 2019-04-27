ŞOK 1 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında mı? 2019 ŞOK market aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. ŞOK market aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Uygun fiyatlı ve kaliteli ürünleri tüketici ile bulunduran ŞOK markette bu hafta sonu Axen marka 32 uydu alıcılı Led TV 899 TL’den, Axen marka 40 uydu alıcılı Led TV 1349 TL’den, Vestel marka VS 32 gb cep telefonu 799 TL’den, Sinbo marka araç içi süpürge 44.90 TL’den satışa çıkarıldı. Broşür içerisinde kokusuz küllük 2.99 TL, fırçalı döşeme temizleyici 16.95 TL, araç çakmak şarjı 9.99 TL, araç telefon tutacağı 8.99 TL fiyatı ile yer alıyor. Detaylı aktüel ürünler kataloğuna haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.