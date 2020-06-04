ÖTV indirimine dair araştırmalar güncel olarak gerçekleştiriliyor. İkinci el araba fiyatlarındaki artış ÖTV indirimi beklentisini beraberinde getirdi. Bazı ikinci el araba fiyatları sıfır araç fiyatlarını bile geçmiş durumda. Hal böyle olunca vatandaşlar ÖTV indirimi beklentisi içine girdiler. Sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı? Otomobilde ÖTV indirimi 2020 gelecek mi? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. ÖTV indirimine dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

SIFIR ARAÇ ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?



ÖTV indiriminin yıl ortasına doğru yapılabileceği belirtiliyor, ÖTV indirimi yapılması sonrasında ikinci el araba fiyatlarının gerçek eder fiyatlarına düşmesi bekleniyor. Ancak ÖTV indirimine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

ÖTV NEDİR?

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks, sağlığa zararlı, çevreye zararlı mallara uygulanır. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır.

ÖTV daha önceleri uygulanan olan "İstihlal Vergisi" ile benzerlik taşımaktadır.

ÖTV HANGİ ÜRÜNLERDE UYGULANIYOR?

Özel Tüketim Vergisi;

- Lüks ürünlerde (kürk, mücevher, lüks arabalarda gibi),

- İnsan sağlığına zararlı olan ürünlerde (Tekel ürünleri olan alkol, sigara gibi),

- Çevreye zarar veren ürünlerde (fosil atık, benzin, kömür gibi) ödenir.

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