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  • Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor"
25 Kasım 2020 Çarşamba 14:59 | Son Güncelleme:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor"
AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer aldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretimi yapan büyük ölçekli tesisleriyle Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor." dedi.

Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

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