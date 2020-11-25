Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "6 Kasım’da 151.372 MWh ile tarihimizin en yüksek günlük rüzgâr üretim rekorunu kırdık." açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez, "2019’da devreye aldığımız kurulu gücümüzün yüzde 61,2’si, bu yıl devreye aldığımız kurulu gücümüzün yaklaşık yüzde 98’i yenilenebilir kaynaklardan meydana geldi." ifadesinde bulundu.