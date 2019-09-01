Sahibinden satılık ikinci el otomobil fiyatları: Sahibinden satılık araba fiyatları haberimizde!

Sahibinden satılık araba fiyatları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sahibinden ikinci el otomobil fiyatları yoğun ilgi görüyor. Araç almak isteyen vatandaşlar, istedikleri araçların daha uygun fiyatlı olmasını arzu ettiklerinde ikinci el otomobillerine yöneliyorlar. Akşam Araba Pazarı, esnaf ziyaretleri için bu hafta İstanbul Beylikdüzü’ndeydi. İstanbul Beylikdüzü’nde çok sayıda esnafın bulunduğu ikinci otomobil satış merkezini ziyaret ettik. Haberimiz içerisinden birçok arabanın satış fiyatına ulaşabilir, karşılaşma yaparak fiyatların durumunu inceleyebilirsiniz.