Sağlık Bakanlığı atama puanları! KPSS 2020/14 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?

KPSS 2020/14 kura sonuçları isim listesi ve Sağlık Bakanlığı atama puanları gündemde yoğun olarak araştırılmaya başlandı. KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu.

Sağlık Bakanlığı atama sonuçları açıklandı! KPSS 2020/14 tercih sonuçları sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS 2020/14 İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

KPSS 2020/14 kura sonuçları isim listesi açıklanmadı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Toplam 12 bin kadro için 138.186 tercih yapıldı. 11.995 aday yerleşti. 5 kontenjan boş kaldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA PUANLARI

KPSS-2020/14 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) için tıklayın.

KPSS-2020/14 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) için tıklayın.

KPSS-2020/14 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ORTAÖĞRETİM) için tıklayın



