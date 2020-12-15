Sağlık Bakanlığı 12 bin personel ataması için tercih sonuçları az önce erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyuruldu. Peki, Sağlık Bakanlığı atananlar ne yapacak? Sağlık Bakanlığı yerleşenler nereye başvuracak?

ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 15 Aralık 2020 tarihinde 15.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir

SAĞLIK BAKANLIĞI ATANANLAR NE YAPACAK?

Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.