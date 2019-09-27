Otomotiv sektörü, taşıt kredi indirimine nasıl bakıyor?

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Taşıt (araç) kredi faiz oranlarının indirilmesi, yılın ilk altı ayında ÖTV desteği alan otomotiv sektörünün kazandığı ivmeyi hızlandıracak. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü.

Peki otomotiv sektörü yöneticileri, söz konusu kredi faiz indirimine ne dedi? İşte yorumlar…

RENAULT MAİS: “FİNANSMANA ERİŞİM KOLAYLIĞI SAĞLAYACAK”

Kampanya kapsamında olan Renault Mais’in Genel Müdürü Berk Çağdaş, bunu “çok memnuniyet verici bir gelişme” olduğunu aktardı. Kamu bankalarının bu girişimiyle 2019 yılı toplam pazarının 450 bin olacağı tahmininde bulunan Çağdaş, şunları kaydetti:

“Üç kamu bankasının Türkiye’de üretilen modellerin taşıt kredisi faizini yüzde 0,49 – 0,69’a çekmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katma değeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankasının faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. 1 Ekim 2019’da başlayacak ve yıl sonuna kadar sürecek bu kampanya, tüketiciye ödeme kolaylığı sunması açısından da çok büyük önem arz ediyor. Faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdik çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ı kredi ile satılıyor.”

MASFED: “İKİNCİ EL PİYASASI DA CANLANACAK”

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, sıfır otomobiller için düşürülen faiz oranlarının Türkiye'deki üretimi destekleyeceğini söyledi. Bu kararın ikinci el araç piyasasını da canlandıracağını söyleyen Erkoç, şöyle konuştu:

“Faiz indirim kararı sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. İkinci el araç alım satımı yapan esnaf arkadaşlarımız şu an sattıklarının yerine araç koyamıyorlar. Yani satacak araç bulamıyorlar. Sıfır araç satılırsa ikinci el piyasasında da araç bollaşır. Araç satışının artmasıyla piyasaya canlılık gelir.”

KARSAN: “TİCARİ ARAÇLAR İÇİN KALDIRAÇ OLACAK”

Karsan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcısı Muzaffer Arpacıoğlu, Türkiye’nin iyi bir ticari araç üreticisi olduğunu ifade etti. Kamu bankalarının kredi faizi indiriminin iç pazara önemli hareketlilik getireceğini belirten Arpacıoğlu, şunları söyledi:

“Finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ticari araç müşterilerinin son 3 ayda satın almaya yöneleceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca yüzde 0,49-0,69 faiz uygulaması iç pazarda ticari araçlar için kaldıraç olacaktır.”

OSD: “SEKTÖRE ÇOK CİDDİ BİR FAYDA SAĞLAYACAK”

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün ise, otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik yaşanacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenigün, şu sözleri kullandı:

“Satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır.”

OYDER: “TÜKETİCİLER İÇİN ÇOK BÜYÜK AVANTAJLAR TAŞIYOR”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1’in altındaki kredi faiz oranları, talebi hareketlendirecek sınırdır.” diye konuştu.

Şahsuvaroğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz.”

HYUNDAI ASSAN: “SANAYİNİN İLERLEMESİ AÇISINDAN DA ÇOK ÖNEMLİ”

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indiriminin, sıfır araçlar kadar ikinci el piyasasını da hareketlendireceğini aktardı.

Türkiye’de üretilen araçlar için sunulan bu imkânın, sanayinin de ilerlemesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizen Berkel, şunları kaydetti:

“Satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı sağlayacaktır.”

100 BİN LİRA KREDİ TUTARI İÇİN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

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