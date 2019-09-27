Taşıt kredisi faiz oranları indirildi! İşte 50 bin lira kredinin maliyeti

Konut sektöründe faiz oranlarını yüzde 0.99’a çeken kamu bankaları şimdi de otomotiv sektöründe faizleri yüzde 0.49’a kadar düşürdü. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği gerçekleştirerek taşıt kredisi kampanyasına gitti. Üç banka, 01 Ekim-31 Aralık tarihinde yapılacak kampanya ile binek ve ticari araçlarının alımlarında 0.49 ila 0.69 oranında aylık faiz uygulanacak. Hazırlanan paketler doğrultusunda, fiyatı 50 bin ila 120 bin arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49-0.69 bandında uygulanacak. Fiyatı 72 bin ila 120 bin arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi; aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Halen piyasada taşıt kredisi faizi 1.73’lere kadar çıkıyor.

7 MARKAYI KAPSIYOR

Faiz indirimi sonrası 50 bin liralık kredi için katlanılan maliyet 28 bin 416 liraya kadar azalırken, 120 bin liralık kredi kullanan vatandaş 68 bin 199 liraya kadar az ödeme yapacak. İndirim Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais olurken, ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa markalarını kapsıyor.

50 BİN LİRALIK KREDİDE 28 BİN LİRA AVANTAJ

Faizlerin yüzde 0,49’a kadar düşmesi ile tüketicilerin 50 bin liralık taşıt kredisi için ödediği kredi maliyeti 18 ay vadede 7 bin 595 lira, 36 ay vadede ise 15 bin 859 lira azalmış oldu. Vatandaşın 60 ay vadeli taşıt kredilerinde 50 bin lira için ödediği maliyet ise 28 bin 416 liraya düştü. Öte yandan taşıt kredilerinde uygulanacak üst faiz bandı olan yüzde 0.69 baz alındığında, 50 bin liralık taşıt kredisinde 18 ayda 6 bin 409 lira, 36 ayda 13 bin 457 lira ve 60 ayda 24 bin 252 lira vatandaşın cebinde kalacak.

SEKTÖRE CANSUYU OLACAK

Toplam pazar 450 bin seviyesine çıkabilir

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, faiz indirimiyle ilgili yaptığı açıklamada “Üç kamu bankasının Türkiye’de üretilen modellerin taşıt kredisi faizini yüzde 0.49-0.69’a çekmesi haberini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Bu, ülkemize ihracat, üretim ve istihdam açısından en yüksek katmadeğeri yaratan otomotiv sektörüne verilen çok önemli bir destektir. Merkez Bankası’nın faiz indirim adımını takiben açıklanan bu paket, iç pazarı canlandıracak ve finansmana erişim kolaylığı sağlayacaktır. Faiz oranlarının düşmesinin çok önemli olduğunu her platformda dile getirdik çünkü Türkiye’de satılan her 100 otomobilin asgari 60’ı kredi ile satılıyor. Bu yüzden kredi faizlerinin tüketicinin finanse edebileceği aylık ödeme seviyesine gelmesi çok memnuniyet verici bir gelişme. 2019 yılı toplam pazarının 450bin seviyesine taşıma olasılığı yüksek” dedi.

MALİYETİN BİR KISMINI ŞİRKETLER KARŞILAYACAK

Kamu bankalarının otomotiv sektöründe yerli üretime özel kredi faiz oranları sağlamasıyla ilgili görüşlerini bildiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Kredi faizlerinin düşmesi otomotiv pazarında ciddi bir hareketlilik sağlayacak. Tabi bu uygulamada maliyetin bir kısmını bankalar bir kısmını da şirketler karşılayacak. Bu durum yüzde 60 oranında küçülen iç pazarda, düşük faizli kredi beklentisi nedeniyle bir hareketlilik sağlayacaktır. Ancak beraberinde, zaten kârsız satış yapan firmalara ilave malî yük de getirecektir. Günün sonunda ise satışların canlanması ve satışlarda artış beklentisi, özellikle servis girişlerinde sektöre çok ciddi bir fayda sağlayacaktır” dedi.

ÖZEL BANKALARIN DA DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın Türkiye’de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0.49-0.69 aralığına düşürmesine ilişkin, “Uzun yıllardır bu ticareti gerçekleştiren şirketler olarak şunu biliyorduk ki yüzde 1’in altındaki kredi faiz oranları talebi hareketlendirecek sınırdır” ifadesini kullandı. Şahsuvaroğlu, “Bugün geldiğimiz noktada öncelikle devlet bankalarımız öncülüğünde başlayan düşük faizli taşıt kredisi kampanyalarını özel bankalarımızın da tüm markalarımız ile beraber takip edeceğini düşünüyoruz. Özellikle yılın son 3 ayına girdiğimiz bu dönemde gerçekleşen bu çok değerli kampanyanın tüketicilerimiz için çok büyük avantajlar taşıdığını düşünüyoruz” diye konuştu.

İKİNCİ EL PİYASASI DA HAREKETLENDİRECEK

Hyundai Assan Genel Müdür Yardımcısı Murat Berkel, faiz indirimi ile ilgili olarak görüşlerini dile getirdi. Berkel, “Müşterinin menfaatine yönelik yapılan bu faiz indirimi, sıfır araçlar kadar ikinci el piyasasının da hareketlenmesini beraberinde getirecektir. Ayrıca yerli araçlar için yapılan bu uygulama, sanayimizin de ilerlemesi için oldukça önemli çünkü satışların artması, iç pazar için yapılan üretimin de artmasını sağlayacaktır. Bu ve benzeri desteklerin önümüzdeki dönemlerde devam ettirilmesi, öncelikli olarak Türkiye ekonomisine ve lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv endüstrisine de olumlu katkı yaratacaktır” dedi.

Kaynak: Star