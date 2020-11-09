09 Kasım 2020 Pazartesi 11:00 | Son Güncelleme:
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın açıklamasından sonra dolarda sert düşüş
AA
Dolar/TL, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası sert düşerek 8,1840'a kadar geriledi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Ağbal'ın, fiyat istikararı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarınının kararlılıkla kullanılacağını açıklamasından sonra dolar sert düşüşe geçti.
Ağbal'ın açıklaması sonrası dolar 8.1840'a kadar geriledi.
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