Altının yönü değişti! Gram altın düşüşe geçti

Altındaki düşüş sürecek mi? Gram altındaki son dakika gelişmeleri nelerdir? sorularına an itibarı ile yanıt aranıyor. Gram altının fiyatı, Merkez Mankası'nın başına geçen Naci Ağbal'ın tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtmesi ile 527 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar ve vatandaşlar altın fiyatlarındaki düşüşü anbean yakından takip ediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın ise 845 lira, yarım altın ise 1732 lira oldu. Altının ons fiyatı ise 1959 dolardan işlem görüyor. Peki Altın fiyatlarında son durum nasıl? İşte 9 Kasım altın fiyatlarındaki son durum...

GRAM ALTINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Gram altın haftanın ilk gününe düşüşle başladı. TCMB Başkanı Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtti. Bu açıklamanın ardından aynı dakikalarda gram altında düşüş başlayarak 527 liraya kadar geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 845 lira, yarım altında 1732 lira oldu.

ALTININ ONS FİYATI

Altının ons fiyatı saat 10.00 itibarı ile 1959 dolardan işlem görüyor.