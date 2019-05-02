Mayıs ayı kira artışı ne kadar olacak? Kira artışı hesaplama nasıl yapılır? gibi soruların yanıtları tüm kiracılar ve gayrimenkul sahipleri tarafından araştırılıyor. Kira sözleşmesi Mayıs ayında yenilenecek olan kiracılar ne kadar zam yapılacağını merak ediyorlar. Gayrimenkul kiralamalarında taraflar arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında açıklanıyor. Mayıs ayı kira artışı nasıl hesaplanacak? Mayıs ayı kira artış oranları ne zaman belli olacak? işte tüm bu soruların yanıtı haberimizin içerisinde yer alıyor. Kira artış oranları ve hesaplaması hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLACAK?

Kira artış oranları TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre yapılıyor. Mayıs ayı kira artış oranları yarın TÜİK tarafından saat 10:00'da açıklanacak. Kira artış oranları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

2018 yılı içerisinde enflasyon oranlarında yükseliş yaşanması kiralara olumsuz yansımıştı. Bu sebeple kira artışı hesaplamasına yeni bir düzenleme getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zammı artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanmıyor, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

NİSAN'DA ENFLASYON ORANLARI NE KADAR OLDU?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,27, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gerçekleşti.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,14, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,17 artış gösterdi. Açıklanan verilere göre Nisan ayında sözleşmesi yenilenen kiracılara yüzde 18.70 oranında artış yapıldı.

NİSAN AYI KİRA HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 TL

Zam oranı: yüzde 18.70

Zam bedeli: 187 TL

Zamlı kira bedeli: 1.187 TL

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.