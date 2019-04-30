Mayıs ayı kira artışı ne kadar? 2019 mayıs TEFE TÜFE oranları ne kadar?

Mayıs ayı kira artışının ne kadar olacağı merak edilen konuların başında yer alıyor. Eskiden yıllık olarak hesaplanan kira artış oranları artık aylık olarak hesaplanıyor. Nisan ayında hesaplanan kira artış oranı %18,70 olarak hesaplanmıştı. Her ay açıklanan TEFE TÜFE oranlarına göre artış gösteren kira artışı, enflasyondan da etkileniyor. Mayıs ayı kira artışı ve TEFE TÜFE oranlarına haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

2019 MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kira anlaşmaları 2019 senesinin Mayıs ayında tekrardan yapılacak olan kişilere ne kadar zam uygulanacağı 3 Mayıs 2019 Cuma gününde belirlenecek. Kiraların artışlarının hesaplanmasında kullanılan enflasyon oranları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından duyurulacak.

2019 senesi Mayıs ayında kiraların artışının hesaplanması Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre tespit edilecek. Tüketici Fiyat Endeksine bakılarak hesaplanacak kira artışı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Orta Vadeli Ekonomi Programı bünyesinde kamuoyu ile paylaşılmış durumda.

NİSAN AYINDA ENFLASYON RAKAMLARI NASILDI?

Tüketici Fiyat Endeksi’nde 2019 senesi Mart ayında önceki aya bakıldığında %1,03 oranında, bir önceki senenin Aralık ayına bakıldığında %2,27 oranında, bir önceki senenin aynı ayına bakıldığında %19,71 oranında, 12 aylık ortalama rakamlara bakıldığında ise %18.70 oranında olduğu görülmektedir.

Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi, 2019 senesi Mart ayında bir önceki aya bakıldığında %1,58 oranında, bir önceki senenin Aralık ayına bakıldığında %2,14 oranında, bir önceki senenin aynı ayına bakıldığında %29,64 oranında, 12 aylık ortalama rakamlara bakıldığında ise %31,17 oranında olduğu görülmektedir.

NİSAN 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan oranlara göre Türkiye'de Mart döneminde 12 aylık TÜFE oranı 18,70 oldu. Yani Mart ayı itibari ile kira sözleşmesi dolan ve Nisan ayı itibari ile zamlı kira ödemeye başlayacak olan kişiler için uygulanacak olan yıllık kira artış oranı yüzde 18,70 olarak uygulanacak.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

KİRA ZAMMI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira