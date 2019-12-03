Sadi Özdemir enflasyon rakamlarındaki detayı açıkladı

24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

"Enflasyon varsa fiyatlar artıyor demektir. Enflasyon yükseldi/azaldı derken aslında bir yanılgı var. Dolayısıyla hızı azalıyor ya da artıyor demek daha doğru olur. "

NEDEN YILLIK ENFLASYON YÜKSELDİ?

Ekim ayı sonu itibarıyla yıllık enflasyonumuz 8,55'di, şimdi 10,56. Bunun sebebi kasım ayı enflasyonu 2018'de -1,44'dü, şimdi kasım ayında 0,38'lik gibi bir artış ortaya çıktı. Tek başına baktığımızda 0.38'lik artış az gözüküyor. Ancak -1,44 üzerine 38'i eklediğimizde neredeyse yüzde 2'lik bir fark ortaya çıkıyor. 8,55'e bunun toplamını eklediğimizde de yıllık enflasyon 10,56 seviyesine ulaşıyor.

Geçen yılın aralık ayı enflasyonu yüzde -0,40'tı. Önümüzdeki ocak ayında konuşacağımız aralık ayı enflasyonu, bu kadar bile gelse yıllık enflasyona yüzde 1'lik bir ilave daha yapmak gerekecek. O yüzden yıllık enflasyonda bir yükseliş görüyoruz.

Şunu da hatırlatalım. En yüksek noktayı geçen yıl içinde ekim ayı yıllık enflasyonda yüzde 25.24 olarak görmüştük. Yüzde 25'ten sonra geri doğru geldi, dip noktayı 8.55'te gördü. Baz etkisi sayesinde yükselişe geçti.

Geçen yıl kasım ayında yıllık enflasyon 21,62'idi. Bu yıl kasım ayı yıllık enflasyon rakamlarını karşılaştırdığımızda, iki misli bir iyileşme söz konusu.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

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