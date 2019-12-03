Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

<p>Türkiye İstatistik Kurumunca kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0,38 arttı. Beklenti yüzde 0,76'ydı. Buna göre yıllık bazda enflasyon yüzde 10,56 olarak gerçekleşti.</p> <p><img alt="" src="https://cdn.turkmedya.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/031220191012072379598.jpg" style="width: 643px; height: 330px;" /></p> <p><img alt="" src="https://cdn.turkmedya.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/031220191022032289173.jpg" style="width: 649px; height: 364px;" /></p>