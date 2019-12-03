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  3. Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre yıllık bazda enflasyon yüzde 10,56 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumunca kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0,38 arttı. Beklenti yüzde 0,76'ydı. Buna göre yıllık bazda enflasyon yüzde 10,56 olarak gerçekleşti.


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