Son dakika... Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumunca kasım ayı enflasyon verileri açıklandı. Enflasyon kasımda aylık 0,38 arttı. Beklenti yüzde 0,76'ydı. Buna göre yıllık bazda enflasyon yüzde 10,56 olarak gerçekleşti.