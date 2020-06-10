Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank güncel çalışma saatleri 2020 nasıl?

Bankacılık işlemlerini Halkbank üzerinden yürüten vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren Halkbank çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. Coronavirüs salgını sürecinde banka çalışma saatleri değiştirilmişti. Normalleşmenin uygulanmaya başlamasıyla ise açılış ve kapanış saatleri yeniden güncellendi. Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı haberimizde…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank şubeleri müşterilerine 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

HALKBANK EFT SAATLERİ

Halkbank'ta gönderilen EFT’ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.

Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2020!