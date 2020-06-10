Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8047
  • 7,6791
  • 373.322
  • 108891
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Ekonomi
    3. >
  3. Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank güncel çalışma saatleri 2020 nasıl?
10 Haziran 2020 Çarşamba 09:38 | Son Güncelleme:

Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Halkbank güncel çalışma saatleri 2020 nasıl?

Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor" Halkbank güncel çalışma saatleri 2020 nasıl"

Halkbank Türkiye'deki işlerliği fazla olan bankalar arasında yer alıyor. Bunda özellikle devlet bankası olmasının da payı elbette büyük. Banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını öğrenmek istiyorlar. Koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde Halkbank güncel çalışma saatleri 2020 bilgilerini haberimizin içerisinden bulabilirsiniz.

Bankacılık işlemlerini Halkbank üzerinden yürüten vatandaşlar sabahın ilk saatlerinden itibaren Halkbank çalışma saatleri ile ilgili araştırma yapıyorlar. Coronavirüs salgını sürecinde banka çalışma saatleri değiştirilmişti. Normalleşmenin uygulanmaya başlamasıyla ise açılış ve kapanış saatleri yeniden güncellendi. Halkbank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtı haberimizde…

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

Halkbank şubeleri müşterilerine 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

HALKBANK EFT SAATLERİ

Halkbank'ta gönderilen EFT’ler mesai saatleri içerisinde 5 ile 30 dakika arasında yollanmaktadır. Halkbank EFT saatleri ise 2020 yılında saat 08.00 ile 16.30 arasında yapılmakta olup, bu saatler dışında yapılan EFT işlemleri, bir diğer iş gününe aktarılmaktadır. Yine örneğin cuma günü saat 18.00'da yapılan bir EFT işlemi, pazartesi gününe aktarılacaktır. Burada esas olan mesai saatlerinin baz alınmasıdır.

Bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2020!
İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı
Libya'da Hafter'e bir darbe de aşiretlerden!
Dehşet kamerada! Bıçakla saldırdı, boynuna dayadı...
Mutlu haberi Başkan Erdoğan vermişti... Mucize kardeşler Ankara'da
'Onun gibi olmayı çok isterdim!'
Tekne viyadüğe takıldı! İstanbul trafiğinde ilginç görüntü

Tekne viyadüğe takıldı! İstanbul trafiğinde ilginç görüntü

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Doktora gitmeden tırnak batmasını gideren 3 yöntem

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğas

Bitlis'teki Aygır Gölü, bungalov evleri ve kamp alanlarıyla doğaseverleri bekliyor

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması

Eser-Berfu Yenenler çiftinden romantik yıl dönümü kutlaması! 'Ben sanki hep o sarıldığımız andayım'