Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Banka çalışma saatleri 2020 nasıl?
Bankalar koronavirüs salgını sürecinde çalışma saatleri ile ilgili değişiklik yapmış ve bir süre o şekilde hizmet vermişti. Salgın sonrası normalleşme sürecinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte de açılış ve kapanış saatleri için yeni bir güncelleme yapılmıştı. Para çekmek, yatırmak veya herhangi bir ödeme işlemi yapmak isteyen vatandaşlar bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? sorularının yanıtını da araştırıyorlar. Banka çalışma saatleri 2020 için ayrıntılı bilgiler haberimizde yer alıyor.
Bankalar saat kaçta açılıyor? sorusunun yanıtı özellikle koronavirüs sürecinde çalışma saatlerinde değişiklik yapılması dolayısıyla merak ediliyor. Salgın sonrası normalleşme sürecinde bankalar açılış ve kapanış saatleri için yeniden düzenleme yapmıştı. Para çekecek, yatıracak ve ödeme yapacak vatandaşlar için banka çalışma saatleri 2020 detayları sizlerle…
BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ 2020
HALKBANK
Halkbank çalışma saatlerini 09.00-17.00 olarak belirledi. Halkbank bu saatler arasında müşterilerine hizmet veriyor.
ZİRAAT KATILIM BANKASI
Ziraat Bankası, şubelerden 09.00-17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, salgın kapsamında hem müşterileri hem de çalışanlarına yönelik birtakım tedbirler yürürlüğe koydu. Banka şubeleri 09.00-17.00 saatlerinde, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlere uygun olarak çalışmaya devam edecek.
YAPI VE KREDİ BANKASI
Müşterilerin ve çalışanların sağlığı için alınan koruyucu önlemler çerçevesinde, tüm şubelerinden hafta içi her gün 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyuran Yapı Kredi, bankacılık işlemlerinin öncelikli olarak Yapı Kredi Mobil'den, Yapı Kredi İnternet Şubesi'nden, müşteri iletişim merkezinden ve ATM'lerden yapılabileceğini de vurguladı.
QNB FİNANSBANK
Müşterileri ve çalışanlarının sağlığını korumak için şube çalışma saatlerini düzenleyen QNB Finansbank, tüm şubelerde 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası şubeleri 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren normal çalışma saatleri olan 09:00 – 12:30 / 13:30 – 17:00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
GARANTİ BANKASI
Garanti Bankası ise müşterilerine konuyla ilgili bir bilgilendirme mesajı göndermişti. Alınan yeni karara göre Garanti şubeleri 6 Mayıs itibariyle 09:00-12:30/13:30-17:00 arası müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.
TEB
TEB, korona virüsü salgını normalleşme süreci kapsamında resmi makamların aldığı karar ve önlemler doğrultusunda gerekli tedbirleri hayata geçirdi ve şubelerden 09.00-18.00 saatleri arasında müşteri kabul etmeye başladı.