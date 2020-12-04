Hafta sonu BİM A101 ŞOK açık mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketlerin çalışma saatleri!

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler belirli saatlerde açık olacak. Peki, Hafta sonu BİM A101 ŞOK açık mı? 5-6 Aralık sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? İşte tüm merak edilenler..

HAFTA SONU BİM AÇIK MI?

BİM market sokağa çıkma yasağı kapsamında hafta sonu 10:00 - 17:00 saatlerinde açık olacak.

A101 HAFTA SONU AÇIK MI?

A101 sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında hafta sonu 10:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet verecek.

ŞOK MARKET HAFTA SONU AÇIK MI?

ŞOK market hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 10:00 - 17:00 saatleri aralığında açık olacak.

HAFTA SONU MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILACACAK, KAÇTA KAPANCAK?

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre 4 Aralık Cuma akşamından 7 Aralık Pazartesine kadar uygulanacak sokağa çıkma yasağında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişciler saat 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecekler. Eve paket hizmeti veren yerler belirlenecek saatler çerçevesinde hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulacaktır. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecektir.

HAFTA SONU MARKETE GİDİLEBİLECEK Mİ?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve on-line sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir)

Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesindeki fırına gidip gelebileceklerdir. Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.