25 Eylül 2020 Cuma 09:29 | Son Güncelleme:
Gram altında hareketlilik sürüyor! İşte altındaki son dakika gelişmeleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 10.25'e yükselttiği politika faizinin ardından 453,5 liraya kadar gerileyen gram altın, tekrar yükselişe geçerek 458 liraya kadar yükseldi. Sabah saatlerinden itibaren tekrar düşüşe geçen gram altın an itibarıyla 455 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 751 liradan işlem görürken on altın yükselişe geçerek 1868 dolardan işlem görüyor. İşte an altındaki son dakika gelişmeleri...
Merkez Bankası'nın 2 puanlı faiz artışı ile politika faizini yüzde 10,25'e yükseltmesinin ardından düşüşe geçen gram altın, tekrar yükselişe geçti. An itibarıyla tekrar düşeşe geçen gram altın 455 liradan işlem görüyor. İşte altındaki son dakika gelişmeleri...
Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.27 itibarıyla 455 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 741 liradan işlem görürken Cumhuriyet altınındaki düşüş devam ediyor. Günü 2.993 liradan kapatan Cumhuriyet altını an itibarıyla 2.990 liradan işlem görüyor.
ONS ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ
Altının ons fiyatı yükseişe geçerek şu dakikalarda 1.868 dolar seviyesinde işlem görüyor.