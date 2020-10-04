Eylül enflasyon oranı 2020 ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

2020 Eylül ayı enflasyon rakamları vatandaşlar tarafından bekleniyor. Merkez Bankası enflasyon öncesinde beklenti anketini açıkladı. Merkez Bankası'nın 2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi'ne göre, Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Peki, Eylül ayı enflasyon oranı 2020 ne zaman açıklanacak?

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eylül ayı enflasyon oranı, TÜİK tarafından 5 Ekim 2020 Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon oranları saat 10:00'da erişime açılacak.

MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 59 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2020 yılı Eylül ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Ağustos'ta yüzde 0,92 olan Eylül ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,07 oldu. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 10,82'den yüzde 11,46'ya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 9,70'ten yüzde 10,15'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 8,58'den yüzde 8,86'ya yükseldi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 7,3428'den 7,5990'a, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 7,6751'den 7,9372'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 22,8 milyar dolar oldu. Gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi ise 20,7 milyar dolardan 20,2 milyar dolara indi.