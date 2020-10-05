TEFE TÜFE ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Ekim ayı kira artış oranı 2020!

Ekim ayı kira artış oranı bugün yakından takip edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan ekim ayı kira artış oranı TÜFE verileri temek alınarak hesaplanıyor. Kiracıları ve ev sahiplerini yakından ilgilendiren ekim ayı kira artış oranı açıklandı.

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,47

Zam bedeli: 114,7 TL



Zamlı kira bedeli: 1.114 TL



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EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLMUŞTU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,77

Zam bedeli: 112 TL

Zamlı kira bedeli: 1.112 TL

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.