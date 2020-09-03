2020 Ağustos enflasyon oranları açıklandı! 2020 Ağustos ayı enflasyon oranı nedir?

Enflasyon oranları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor. Geçtiğimiz ay verilerine göre, TÜFE temmuzda aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış göstermişti. TÜİK Ağustos ayına ilişkin enflasyon oranlarını bugün açıkladı.

ENFLASYON AÇIKLANDI

Ağustos ayı enflasyon oranları bugün saat 10:00'da açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,77, aylık %0,86 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,77 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,27 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,96 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Eylül Perşembe günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,32, en yüksek yüzde 1,41 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,96) göre, bir önceki ay yüzde 11,76 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,88'e çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 10,97 olurken, tahminler yüzde 9,80-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,58 artış göstermişti.