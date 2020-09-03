Eylül ayı kira artış oranı 2020 açıklandı! Eylül kira zammı ne kadar oldu?

Eylül ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacağını yoğun ilgi görmeye başladı. Eylül ayı itibari ile kira yenileyecek olan vatandaşlar, Eylül ayı kira artış oranı 2020 açıklandı mı? Eylül kira zammı ne kadar oldu? sorularına yanıt arıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan TÜFE oranları temel alınarak kira artış oranı hesaplanıyor.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2020 AÇIKLANDI MI?

Eylül ayı kira artış oranı açıklandı.

EYLÜL AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 LİRA

Zam oranı: yüzde: %11,77

Zam bedeli: 112 TL

Zamlı kira bedeli: 1.112 TL

AĞUSTOS KİRA ARTIŞI NE KADARDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,76, aylık %0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,51 artış gerçekleşti.





AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.