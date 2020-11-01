2020 yılı Ekim ayı enflasyon oranlarının açıklanması bekleniyor. Enflasyon oranları, her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Geçtiğimiz ay açıklanan Eylül ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. Peki, ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2020 Ekim ayı enflasyon beklentisi nedir?

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım 2020 tarhinde açıklanacak. Enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.