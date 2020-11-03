Ekim ayı enflasyon oranı nedir? 2020 Ekim TEFE TÜFE enflasyon oranları belli oldu mu?

Son dakika ekim ayı enflasyon oranı için geri sayım sona eriyor. Enflasyonun açıklanmasına sadece dakikalar kaldı. Enflasyon oranları her ay Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanıyor. AA Finans'ın 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan anketine göre ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı nedir?

EKİM AYI ENFLASYON ORANI NEDİR?

Ekim ayı enflasyon oranı bugün saat 10:00'da açıklanacak.

EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEYDİ?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Salı günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,01 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,21, en yüksek yüzde 2,65 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 2,01) göre, bir önceki ay yüzde 11,75 olan yıllık enflasyonun yüzde 11,76'ya çıkacağı hesaplanıyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 12,06 olurken, tahminler yüzde 10,75-13,74 aralığında yer aldı. Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,97 artış göstermişti.

EYLÜL AYI ENFLASYONU NASILDI?

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.