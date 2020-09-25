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25 Eylül 2020 Cuma 10:34 | Son Güncelleme:

Dövizde hareketliliğe devam: Merkez Bankası ve BDDK hamlesi sonrası dolarda kademeli düşüş yaşanıyor

Dövizde hareketliliğe devam: Merkez Bankası ve BDDK hamlesi sonrası dolarda kademeli düşüş yaşanıyor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 7.71 liraya kadar yükselen dolar haftanın son işlem gününde 7,53 liradan işlem görüyor. BDDK'dan gelen swap hamlesi sonrası düşüşün devam edeceği belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası 7.71 liraya kadar yükselen dolar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gelen yeni swap hamlesiyle birlikte an itibarıyla 7,53 liradan işlem görmeye başladı. Euro ise yapılan hamlelerin ardından 8,78 liradan işlem görüyor. İşte dövizdeki son dakika gelişmeleri...

BDDK'NIN SWAP HAMLESİ SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) gelen yeni swap hamlesiyle birlikte dolar düşüşe geçerek an itibarıyla 7,53 liradan işlem görmeye başladı. Euro ise yapılan hamlelerin ardından 8,78 liradan işlem görüyor. BDDK'dan gelen swap hamlesi sonrası düşüşün devam edeceği belirtiliyor.

YÜZDE 1'DEB YÜZDE 10'A ÇIKARILDI

BDDK "Bankaların, vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri swap ve diğer türev işlemlerin yasal özkaynaklara oranı yüzde 1'den yüzde 10'a çıkarıldı" açıklaması yaptı.

<p>Editör: Eda Cabul</p>

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